Sílvio Cervan: «É o jogo do ano para o FC Porto»

O vice-presidente do Benfica Sílvio Cervan antecipou o clássico de quinta-feira, em que está em causa a luta pelo segundo lugar e o respetivo acesso direto à Champions. O responsável sublinha que o dragão se supera nestes duelos. "Para o nosso rival [FC Porto], é o jogo do ano jogar connosco", atirou, concretizando: "Quando joga com o Benfica, normalmente transcende-se. Acontece sempre quando se joga com equipas de um patamar superior. É normal que isso aconteça". À BTV, o dirigente lançou o desejo de ver uma equipa do Benfica com "ambição e garra" neste importante confronto com os azuis e brancos.

Cervan atestou, porém, que os encarnados encontram um "adversário muito difícil" e deixou três desejos para o jogo na Luz: "Esperemos ter sorte, mérito e capacidade", afirmou.