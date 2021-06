Sílvio Cervan: «Gil Dias tem a idade que eu mais gosto de ver nas contratações do Benfica»

Sílvio Cervan disse que Gil Dias "é uma boa solução para o plantel do Benfica". Após a confirmação da contratação do jogador, o vice-presidente frisou que o risco desta aquisição "já não é muito grande".





"É um jogador interessante. Fez uma belíssima época emprestado pelo Monaco ao Famalicão. Foi um dos melhores jogadores da segunda metade do campeonato. Joga no lado esquerdo e no lado direito. É forte e possante. Permite um acréscimo: tem a idade que eu mais gosto de ver nas contratações do Benfica, entre os 24 e os 25 anos. O risco já não é muito grande. Quando se é bom e se tem qualidade com esta idade já não tem de enganar. É uma boa solução para o plantel do Benfica", referiu o dirigente à BTV.