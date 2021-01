Sílvio Cervan: «Plantel está unido sobretudo nas adversidades»

Sílvio Cervan acredita que o plantel de futebol profissional do Benfica ficou mais "motivado e unido" após o surto de Covid-19 que deixou a equipa técnica e os jogadores arredados da competição nos últimos dias.





"Não tenho dúvida nenhuma que o plantel está muito motivado e unido, seja nos bons ou maus resultados, mas sobretudo nas adversidades. Estes últimos 15 dias têm sido uma tormenta que não é possível descrever num programa de televisão e numa conversa entre amigos. São coisas pavorosas. O que não nos mata torna-nos mais fortes. Isto, não dando cabo do grupo do Benfica e dos objetivos, também fará o grupo mais forte. O presidente, o Rui Costa, o Luisãoo e depois o Jorge Jesus e toda a sua equipa técnica saberão fazer das fraquezas forças e utilizar estas adversidades como rampa de lançamento. Queiramos acreditar que ontem foi o primeiro passo. Passado o Sporting e o V. Guimarães, acho que está dobrado o cabo das Tormentas. O Bojador passará nos próximos dois jogos. Temos de acreditar que somos capazes, temos de olhar para a nossa parte. Não estou a falar de arbitragem nem de nada. Falo dos elementos que podemos controlar: podemos jogar melhor, acreditar no talento e na capacidade dos nossos jogadores e ir a Alvalade fazer aquilo que mais vezes acontece que é ganhar", reiterou o vice-presidente das águias em declarações à BTV, no programa 'Uma semana do melhor'.O dirigente dos encarnados assume que a última semana não correu como esperava."Foi uma semana madrasta. O empate com o Nacional é muito penalizador. O Benfica empatou em casa, muito limitado, sem 10 jogadores infetados. Empatámos com uma equipa contra quem devíamos ter ganho. São dois pontos obrigatórios e que Deus permita que não façam falta na contabilidade do campeonato. É difícil digerir um empate contra uma equipa tão fraca como o Nacional. Passo à frente em todas as razões pelas quais o jogo não foi adiado e o comportamento dos dirigentes do Nacional. Acho que o Benfica tem de ter memória e tem se lembrar disto no futuro. Registámos mas não pode servir de desculpa. Temos de nos focar no que é importante, o jogo de Alvalade", vincou.Por fim, Cervan manteve a esperança ao recordar o que aconteceu nos últimos dois campeonatos, em que tanto FC Porto e Benfica perderam vantagens pontuais que tinham em janeiro."Se nós nos transpuséssemos para um ou dois anos antes, os favoritos nesta parte da época perderam o campeonato. Até por isso, o discurso do treinador do Sporting, Rúben Amorim, se transforma num discurso perigoso. Ele próprio lembrou isso e disse que o Sporting teria de aprender com os erros dos outros. A pandemia mostrou que é jogo a jogo. Estamos a sair desta fase muito complicada que atravessamos da melhor forma. Vamos a Alvalade, preferíamos ir lá daqui a mais 15 dias ou três semanas seguramente. É o que temos. Já tivemos, além da vitória com o Belenenses SAD, um conjunto de boas notícias [jogadores recuperados da Covid-19]", apontou o vice-presidente, de 51 anos.