Simão e o aquecimento de Mantorras: «As pessoas ficavam doidas»

Em 2004/05, o Benfica chegou ao título e muito deve também a Pedro Mantorras. Simão Sabrosa recordou a importância do antigo avançado angolano em várias vertentes. Tudo começava quando Mantorras saltava para o aquecimento.





"Ouvíamos o estádio todo, as pessoas ficavam doidas, no bom sentido. O Pedro era para as pessoas no relvado o que era para nós no balneário. Era super divertido, sempre a contar anedotas. É uma pessoa que adorávamos e continuamos a adorar. Foi muito importante nessa época porque sempre que entrava, marcava. Continuava a ter a veia goleadora. Era um jogador totalmente diferente com todas as limitações, ajudava muito. As pessoas sentiam a alegria quando ele entrava. No balneário sentíamos o mesmo com as brincadeiras, com os momentos divertidos. Ele era um talismã para nós, muito importante para nós, fosse cinco ou 20 minutos. ‘Só quero ouvir Mantorras, Mantorras, Mantorras’, dizia ele. De vez em quando acontecia e empolgava a equipa", lembrou o antigo capitão das águias à BTV.