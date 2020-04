Simão e um célebre meinho com Koeman: «Aquilo era rasgadinho e o Petit rasgou»

Simão Sabrosa marcou mais de 180 golos ao longo da carreira e 94, ao todo, ao serviço do Benfica. O extremo português esteve à conversa com Ricardo Rocha no Instagram oficial das águias para recordar a vitória por 2-0, em Anfield, sobre o então vigente campeão europeu, o Liverpool e destacou o tento marcou ao emblema inglês como o melhor da carreira.





"Esta é uma das memórias que guardo com carinho. Foi uma noite memorável para nós. Esse é o melhor golo da minha carreira. Normalmente fazia esse movimento. Muitas vezes davas-me aquele passe interior para que pudesse fletir para dentro. Não podemos esquecer-nos do movimento do Nuno Gomes. O Nuno Gomes era fantástico a jogar sem bola. Ele fez com que tivessemos aquela oportunidade. Fosse quem fosse o guarda-redes, aquela bola era indefensável. O golo tirou-nos um pouco de pressão porque estávamos a sofrer", recordou o agora futebolista retirado, que abriu o ativo ante os reds aos 36 minutos.Ricardo Rocha recordou que aquele "era um dos jogos que os jogadores mais querem jogar" e que só entrou em campo aos 70 minutos. Ainda assim, o antigo central e lateral lembrou a brincadeira com o médio brasileiro Beto. "O Beto acaba por ser essencial porque tenta chutar à baliza e engana-se, assistindo o Miccoli. Depois gozámos com ele", reiterou o jogador que mais tarde se transferiu para o Tottenham.Simão tentou avivar-lhe a memória sobre o porquê de Petit, habitual titular, não ter jogado nessa partida. "Não te lembras de o Petit se ter lesionado no meinho? Na adaptação fizemos um meinho no qual o Koeman gostava de participar. Aquilo era rasgadinho e o Petit rasgou. O Koeman tinha uma qualidade fantástica a jogar ali. O Beto acabou por jogar e bem", vincou o antigo capitão do Benfica.