Simão: «Não entendo como é que há muitos benfiquistas que criticam o Pizzi»

Simão Sabrosa e Pizzi foram contemporâneos nos catalães do Espanyol, na temporada 2013/14, imediatamente antes do atual número 21 rumar à Luz onde ainda se mantém. O antigo capitão das águias saiu em defesa do amigo e antigo companheiro, enaltecendo-lhe várias qualidades.





"É um maestro. Tive a possibilidade de o conhecer pessoalmente, joguei com ele no Espanyol. Fomos companheiros de quarto. Estávamos cinco dias da semana juntos, além dos treinos estávamos juntos à tarde. Ele é uma pessoa muito humilde, bondosa. É um craque. Não entendo como é que há muitos benfiquistas que quando algo corre mal criticam o Pizzi. Se olharmos para a época do Pizzi, épocas anteriores, seja golos ou assistências... Ele é um jogador muito importante para o Benfica e muitas vezes é criticado. Também aconteceu comigo mas dele só tenho a falar bem. Enquanto profissional, ele lê cinco segundos antes o que vai fazer. Tem a noção que zona do campo deve pisar para marcar golos. Para mim é o maestro do Benfica", vincou o antigo extremo das águias em declarações à BTV.