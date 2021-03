Simão Sabrosa confirma ingresso na formação do Benfica: «Conversações bem encaminhadas»

Simão Sabrosa confirmou a notícia que Record avançou: prepara-se para assumir o departamento da formação do Benfica. "Vai ao encontro que respondi há um mês. As conversações estão bem encaminhadas e vamos ver o que vai acontecer. Tudo indica que será para a formação", vincou o antigo capitão das águias à Sport TV, sublinhando também que tal cenário "a acontecer, só será na próxima época".





Desde que findou a carreira de futebolista na Índia, em 2015/16, Simão não tem tido relação direta com o Mundo do futebol a não ser a de comentador do desporto-rei. A porta de (re)entrada no futebol noutras funções que não as de jogador foram foi bem equacionada, segundo o próprio."A formação é o mais importante. É fazer com que saiam bem estruturados e que tenham referências. Têm as melhores condições, têm algo que nós não tínhamos. Mantemos o mesmo sonho, o de chegar longe. Sempre adorei a formação, sempre tive escolas de futebol. Acabei por ter depois do míster Humberto Coelho. Criámos uma metodologia que naquela altura era a mais adequada. Faz todo o sentido, a formação, seguindo o exemplo de grandes treinadores que seguiram a formação para estudar melhor todas as possibilidades para poder errar, estudar e ganhar no final. Acho que a formação é o pilar e base de podermos conseguir um grande profissional de futebol. É preciso virar o foco e encaminhá-los para o caminho certo, para a equipa principal", sublinhou, garantindo que o Benfica já preparado esse encontro dos jovens jogadores com as glórias do clube."Nesse sentido também está ser preparado também. Elas [referências] são importantes. Na formação sabem quem é o Rui Costa como vice-presidente ou diretor-desportivo. No Sporting, o Hugo Viana é diretor-desportivo mas se calhar não sabem quem foi como jogador. Olhando para o FC Porto, há o Vítor Baía. Acho que isso não pode ser esquecido. Têm de ser lembrados e serem tidos como exemplos", afirmou Simão Sabrosa, de 41 anos.Simão Sabrosa sustentou ainda que não só o Benfica, mas o futebol portuguêsm, devem apostar nos jovens valores saídos das equipas da formação."O Benfica tem tido muitos jogadores na equipa principal nos últimos anos. Este ano tem também. São momentos [n.d.r. a menor utilização em 2020/21]. O Sporting, na minha época, era o mais forte [na formação]. Podem dizer que era por necessidade ou falta de capacidade financeira e não é errado. Depois passou a ser o Benfica, o FC Porto está a começar a lançar jogadores. Por que é que se investem tantos milhões de euros na formação quando não existe a possibilidade de poder singrar? Estou aqui hoje grato a isso, deram-me a oportunidade para me mostrar. Nem todos vão ter essa oportunidade", recordou o jogador formado em Alvalade.Para o ex-jogador da Seleção Nacional a criatividade deve ser uma ideia valorizada entre os jovens jogadores. "[A formatação das equipas] é um dos principais problemas da formação. Desde muito pequenos, os jogadores começam a ser formatados. Individualmente ou coletivamente, a jogada tem de ser feita de uma maneira e acaba por se perder um pouco da criatividade. Eles têm de ser encaminhados através do treinador e do diretor-técnico, mas os jogadores começam a perder essa criatividade. Até aos sub-15 estão muito formatados. Desde muito cedo que se começa a incutir a tática nos mais jovens quando na realidade a tática que devem ter é o jogo de rua. Pouco a pouco vai-se acrescentando responsabilidade", referiu Simão.