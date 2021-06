Simão Sabrosa já assumiu funções no Benfica

Simão Sabrosa voltou ao Benfica. O antigo capitão das águias, que envergou a camisola do clube durante seis temporadas, já está em funções e é o novo diretor para as relações internacionais.





Em cima da mesa esteve também a possibilidade de o antigo extremo português integrar a formação das águias. Assim, Simão representará o clube no estrangeiro, em particular em ações nos Estados Unidos, Europa e também no Médio Oriente.