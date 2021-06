Simão Sabrosa: «Fui protagonista no relvado e agora quero sê-lo na nova função»

Simão Sabrosa foi na terça-feira oficializado como novo diretor de relações internacionais do Benfica, funções que assume desde o início do mês de junho. Em entrevista à 'BTV', o antigo jogador das águias começou por explicar qual será o seu papel no clube.





"Vou trabalhar com o Bernardo que está também na área internacional, diretor das relações internacionais. Vamos trabalhar no sentido de tentar elevar ainda mais o nome do Benfica a nível internacional, participando em convenções internacionais, representando o clube a nível internacional que é muito importante. O Benfica está a fazê-lo da melhor forma. Sendo eu um jogador que passou pelo Benfica seis anos, tendo jogado em Espanha, na Turquia, tentando criar elos para que o Benfica possa chegar a esses países através de academias e escolas de formação. Para que dessa forma, possamos fazer essa ligação", começou por dizer o ex-internacional português, vincando: "Já fui protagonista durante muito tempo no relvado e agora quero sê-lo na nova função. Estou muito orgulhoso por estar no Benfica.Fazer regressar algumas das referências do clube é uma missão que Simão Sabrosa terá também pela frente. "Outra das funções que já estava a ser feita pelo Luisão e pelo Rui Costa que é criar o Benfica Legends. Ou seja, trazer as verdadeiras figuras, que ajudaram o Benfica a crescer e a chegar ao nível que está hoje e que são referências do clube. Poder levá-los à formação para poderem partilhar as suas histórias e estar mais perto da formação para que os jovens saibam quem são essas referências e a importância que tiveram e saber as dificuldades que passaram. Ao mesmo tempo, fornecer-lhe um conhecimento maior daquilo que é a grandeza do Benfica. Falamos de valores e sabemos o que significam a palavra. Eu para que possa ensinar também aprendi muito e aqui no Benfica. Aprendi o que é o Benfica e o que representa. É preciso passar para esses jovens o sentimento de casa. É muito importante ser eu a transmitir os valores. Fui campeão e capitão deste grande clube, podendo agora passar toda a minha vivência. É verdade que aprendi mais nas derrotas do que nas vitórias. Todos os jogadores que estiveram nos plantéis em que também estive ajudaram imenso o clube a crescer. Há aqui jogadores que precisam de estar também mais perto do clube porque são referências. Essa ligação precisa de ser feita", acrescentou."Já cá esteve o Luisão, o Nuno Gomes, o Rui Costa. Faz todo o sentido o Benfica ter jogadores que saibam passar a mística do clube, que sintam que podem ser uma mais valia. Sinto-me preparado para este cargo. Após deixar de jogar estive a aprender. Quando surgiu esta oportunidade aceitei de coração.""Estou a tirar a carteira de UEFA B. Comecei em janeiro e tem sido uma grande partilha com os treinadores que estão no curso. Faz todos os sentidos querermos aprender.""Os contactos são muito importantes. Há pessoas que quando entrei no Benfica, elas contactaram-me de imediato. É importante ter essa facilidade de poder contactar.""O Benfica começou a subir e a ganhar estabilidade. Fez com que os adeptos não perdoem que o Benfica esteja um ou dois anos sem ganhar. Quando se habitua a ganhar é bem mais difícil quando não ganhas. O Benfica é isto. O clube cresceu tanto, mesmo tendo sido sempre enorme, mas a nível de títulos, o Benfica tem obrigatoriamente de ganhar.""Já estamos com alguns nos Estados Unidos e Médio Oriente para começarmos a tratar quando começarmos a poder viajar. Implementação de academias nos Estados Unidos, por exemplo", terminou.