Simões defende Bernardo Silva: «Parece que cometeu um crime...»

António Simões defendeu Bernardo Silva das críticas de que este foi alvo na sequência do texto que publicou, a pedir ama mudança no Benfica. O bicampeão europeu pelas águias lembra que o médio do Manchester City tem direito a expressar a sua opinião, frisando que o jogador "não cometeu nenhum crime."





"Há momentos em que nos podemos exceder, mas na Constituição está patente o direito que todos temos à opinião. Não temos de ser contra a pessoa, mas não podemos classificar um jovem, que é possivelmente a continuidade do grande jogador que é o Cristiano Ronaldo, manifestando desagrado de forma antipática e até antidemocrática, como se ele tivesse cometido algum crime. Vivemos ou não vivemos em liberdade? O 25 de abril é para isto ou não é? Eu não tenho receio de dar a minha opinião, como é o caso do jovem Bernardo Silva", disse Simões à margem das eleições no Benfica, junto ao Estádio da Luz.