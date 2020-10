Simões: «É uma grande vitória europeia e histórica»

O Benfica bateu o seu recorde de votantes numa eleição, o que deixou António Simões bastante orgulhoso. Apoiante de Noronha Lopes, o bicampeão europeu disse que ficou "comovido" com esta mobilização dos sócios, que espera que se traduza numa mudança nos destinos do clube.





"Quero dizer que é extraordinário o que assisti hoje. Nunca tinha visto tanta gente interessada em votar. Mostra que estão interessadas e a querer votar. Manifesto a minha admiração, até estou comovido ao ver tanta gente a votar. É bom sinal. Ou há a preocupação de mobilização ou o interesse presente de mudança. Vamos ver, mas tenho esperança que haja mudança, por isso assumi a minha tendência, mas estou sensibilizado com esta manifestação de civismo e benfiquismo. Nunca tinha visto uma coisa destas", referiu Simões junto ao Estádio da Luz.Questionado sobre alegadas irregularidades apontadas por elementos da lista que apoia , nomeadamente no que toca ao sistema eletrónico de voto, Simões falou em "notícias desagradáveis" e, sem nomear, apontou a críticas que tem visto nas redes sociais: "Não conheço o perfil dessas pessoas. Há muitas coisas nas redes sociais, há pessoas que se escondem... Eu vim exercer o meu direito, mas o que quero é que o Benfica ganhe, mas dentro do respeito, dignidade, história de que eu e outros fizemos parte. Isso é que me interessa. O mais importante é que o Benfica ganhe. Se não querem que seja assim, não fazem falta. O que é importante é que este é um dia fantástico. Vou para casa feliz, é uma grande vitória europeia e histórica hoje."