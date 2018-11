Simões: «Ganhamos porque somos melhores»

António Simões afirmou ontem, em Maceira, que continuará a ser "um homem de massa crítica e independente". Perante mais de 200 convivas, num discurso carregado de recados, o campeão europeu evocou os "princípios e valores" que aprendeu enquanto jogador do Benfica e falou na "matriz e tradição" do clube.Presente no terceiro encontro de benfiquistas daquela freguesia do concelho de Leiria, o antigo extremo, de 74 anos, não fugiu à polémica em que se viu envolvido, depois de ter dito que foi boicotado pela BTV, na sequência das críticas a Pedro Guerra. Um assunto sobre o qual o próprio Luís Filipe Vieira se pronunciou, acusando Simões de mentir."Vocês são o Benfica. Eu sou do Benfica. Tomei algumas posições que me pareceram importantes, porque sou um homem livre e independente. Adoro o Benfica, mas não hipoteco os meus princípios e valores. Vou continuar a ser um homem de massa crítica, independente", afirmou.Ciente do momento que equipa atravessa e do "jogo importante" de hoje, com o Tondela, Simões sentiu-se na necessidade de fazer "um apelo". "Temos de perceber que, acima de todos nós, está o Benfica. Amanhã [hoje] é um dia crucial. Não para continuarmos a ser conversa dos nossos adversários, mas para mantermos a matriz e tradição de clube sério e honrado que somos, que só ganhamos porque somos melhores do que os outros."Antes, Simões, que esteve acompanhado de João Malheiro, antigo diretor de comunicação das águias, citara Costa Pereira, Germano, José Águas, Coluna, José Augusto e Eusébio, jogadores que "contribuíram para que os benfiquistas se sintam orgulhosos do clube que é hoje" e com quem teve o "privilégio de aprender". Também lembrou os "grandes dirigentes" com quem privou no que classificou como "escola de civismo e respeito".