Simões relata reunião com Vieira e outros dirigentes: «Abandonei agastado o encontro»

Num dos tópicos do seu comunicado onde aborda a polémica entre si e o Benfica, António Simões relata uma reunião que teve com Luís Filipe Vieira, Luís Bernardo, Ricardo Palacim e Hélder Conduto, em dezembro do ano passado. Um encontro que deixou a antiga glória do clube encarnado desiludida e onde ouviu promessas que "nunca se concretizaram.""No final do mês de Dezembro, em conversa telefónica com o Presidente Luís Filipe Vieira, por minha iniciativa dei-lhe conta do meu sentido desconforto e reiterei a minha opinião crítica relativamente a Pedro Guerra. Foi então marcada uma reunião, na Luz, com a minha participação, de Luís Filipe Vieira, Luís Bernardo, Ricardo Palacim e Hélder Conduto. Fui categórico e veemente naquela que considero a defesa dos superiores interesses do nosso Clube e reiterei as minhas críticas a Pedro Guerra e ao edifício de comunicação do SLB, que na minha opinião não estava a ser capaz, por manifesta incompetência, de ripostar aos ataques, em muitos casos infames, dos nossos principais rivais, ao invés estava a avolumar uma atmosfera adversa ao SLB, num ano tão importante que nos poderia conduzir à conquista do pentacampeonato. A reunião foi inconclusiva, ouvi algumas promessas (que nunca se concretizaram) e abandonei, obviamente agastado, esse encontro", contou Simões.