Simões triste pelo momento do clube

António Simões assume estar triste com o momento que atravessa o futebol português, em geral, e o Benfica, em particular. O antigo extremo também admite distanciamento com o presidente das águias, Luís Filipe Vieira.

"Levanto-me de manhã com a tristeza de tudo o que está a acontecer, não só no Benfica como também no futebol português", afirmou Simões, de 74 anos, em entrevista à TSF, considerando que a Justiça "deixou de ter medo do futebol".

Na véspera de se encontrar com Vieira, na homenagem aos campeões europeus do Benfica no Parlamento, Simões explicou que a relação com o dirigente "praticamente deixou de existir". "Houve conflitos que espero que possam ser esclarecidos", adiantou, reiterando que continuará a ser voz independente.