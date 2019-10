Sindicato dos Jornalistas condena atitude do Benfica e apresenta queixa na ERC

O Sindicato dos Jornalistas condenou a atitude do Benfica, que i mpediu o acesso ao Estádio da Luz do jornalista do Jornal de Notícias destacado para acombpanhar o encontro desta quarta-feira entre os encarnados e o Portimonense.Através de um comunicado, o organismo informou ainda que apresentou queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), mostrando-se também solidário com o jornalista e com o próprio JN."O Sindicato dos Jornalistas condena a atitude do Sport Lisboa e Benfica (SLB) em vedar o acesso a um jornalista do Jornal de Notícias (JN), destacado para fazer a cobertura do jogo com o Portimonense, na quarta-feira à noite, no Estádio da Luz.Considerando que a recusa de credenciação de um jornalista, sem qualquer justificação, viola os artigos 8.º, 9.º e 10.º do Estatuto do Jornalista, bem como os artigos 2.º e 22.º (alínea b) da Lei de Imprensa, o SJ:1 - Junta-se ao jornalista em causa, de forma solidária, destacando a sua persistência, no local, para com o seu dever de informar e de resistir a quebras das regras legais em matéria do acesso dos jornalistas à informação;2 - Junta-se ao JN, louvando a sua atitude de apresentar queixa nas autoridades e defendendo, não só o profissional que está ao seu serviço e da liberdade de informação, como o Jornalismo em si e aqueles que contra ele atentam;3 - Secunda a queixa, que foi apresentada pelo referido órgão de comunicação social junto da Polícia de Segurança Pública. O SJ apresenta-a, igualmente, junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).4 - Apela aos jornalistas, de forma generalizada, para que resistam e denunciem quaisquer ações de discriminação, intimidação ou agressão.5 - Exorta todos os intervenientes do fenómeno desportivo a respeitarem a liberdade de informação e a liberdade de opinião"