Sindicato dos Jornalistas "repudia" comentário de Valdemar Duarte

O Sindicato dos Jornalistas emitiu um comunicado a condenar as palavras utilizadas por Valdemar Duarte, na BTV, durante o encontro entre o Benfica e o FC Porto, a contar para a Taça da Liga, onde apelidou jogadores dos dragões de "corja" e "bandidos mor", entre outras expressões."O Sindicato dos Jornalistas lastima e repudia os comentários ofensivos proferidos por Valdemar Duarte no relato do jogo entre o Benfica e o F. C. Porto, na terça-feira à noite, em Braga. A forma como Valdemar Duarte, que tem carteira profissional de jornalista e trabalha na BTV, se referiu aos adversários é atentatória dos valores defendidos no Código Deontológico e envergonha os jornalistas e o jornalismo. Considerando que as afirmações proferidas, que podem até configurar um discurso de incitamente ao ódio e à violência, a Direção do SJ remeteu para o Conselho Deontológico um pedido de apreciação sobre as mesmas e exorta a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social a tomarem posição sobre o que foi dito por Valdemar Duarte na BTV", pode ler-se na nota divulgada.De qualquer forma, o organismo pretende ainda que o próprio canal tome uma posição sobre o que se passou no canal, durante a partida que ditou o afastamento do Benfica da final da Allianz Cup: "O SJ lamenta ainda que, publicamente, a BTV não se tenha ainda pronunciado ou distanciado das ofensas proferidas em antena. Não basta ter um título para se ser jornalista. São os princípios e os valores, vertidos no Código Deontológico da profissão, que fazem um jornalista".