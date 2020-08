Siqueira: «Com Jorge Jesus vamos ver um Benfica como o da minha época»

Guilherme Siqueira, antigo lateral brasileiro, jogou no Benfica na época 2013/14 e foi treinado por Jorge Jesus. Uma temporada marcante para o clube, que culminou com a conquista do campeonato e a chegada à final da Liga Europa. O esquerdino garante que este sucesso vai repetir-se agora com o regresso do técnico à Luz.





"É um treinador que me passou muita confiança e tranquilidade. Tenho a certeza que o ano no Benfica, com Jorge Jesus, foi o mais importante da minha carreira. Aqui no Brasil vimos todo o potencial dele como treinador. Revolucionou o futebol brasileiro. Fico muito feliz que ele tenha voltado para um clube que tenho um carinho enorme. De certeza que vamos ver um Benfica como aquele da minha época aí", afirmou o brasileiro, à BTV.Siqueira recordou também a exigência de Jorge Jesus."Assim que cheguei, alertaram-me sobre a exigência dele. É uma exigência necessária dentro de campo porque ele fora é totalmente diferente. Ele vai trazer essa exigência e profissionalismo para o Benfica, que é um clube que precisa disso. Tenho a certeza que ele vai transformar o Benfica. Os treinos com Jorge Jesus eram quase jogos porque ele pede muita intensidade. É uma intensidade fora do normal. A nossa equipa jogava quase de memória, de forma automática. Tenho muitas saudades. 80% do nosso êxito foi por causa do mister", explicou.