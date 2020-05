Siqueira: «Festa no Marquês? Nunca vi tanta gente aglomerada num só lugar»

Siqueira chegou em 2013/14 ao Benfica e conquistou três troféus, incluindo o campeonato. O brasileiro, que terminou a carreira no Valencia, não esquece a festa no Marquês de Pombal. "Faltavam ainda dois ou três jogos para acabar mas sabíamos que o Olhanense teria de ser o jogo do título para termos uma margem de prepação para as competições que faltavam. Depois vem a Taça de Portugal e Liga Europa. Os meus companheiros falavam disso e eu tinha muita vontade de comemorar um titulo no Marquês de Pombal. Nao via a hora de acontecer. Naquele momento, lembro-me que tinha umas 15 pessoas em minha casa que vieram do Brasil. Foram ver aqueles jogos e foi um momento marcante porque todos conseguiram comemorar comigo no Marquês. Foi uma festa espectacular e inesquecivel, nunca vi tanta gente aglomerada num só lugar como naquele dia no Marquês", lembrou Siqueira, na BTV.





"Vejo tudo, lembro-me desses jogos. A minha empresa tem uma plataforma que permite ver os jogos. Eu procuro a época de 2013/14 e fico a ver os jogos do Benfica (risos). Adoro ver. Foi um ano muito marcante para mim, tenho muitas saudades. Gostaria de ter ficado mais tempo. Não dependia de mim, estava emprestado naquela época [pelo Granada]. O tempo que fiquei foi o suficiente para que o clube ficasse no coração de maneira tremenda", assegurou Siqueira.