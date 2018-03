Siqueira acredita que o "ruído" que tem sido criado em redor do Benfica - nomeadamente, com os casos de justiça - não afetam a equipa. Em entrevista ao site dos encarnados, o lateral brasileiro, que vestiu a camisola do clube da Luz em 2013/14 por empréstimo do Granada, elogiou a estrutura do Benfica e sublinhou que as águias estão "na briga" pelo pentacampeonato."Aquilo que se diz não faz sentido nenhum, o mérito da equipa do Benfica não pode ser atacado, todos sabemos isso. Mas também sabemos que este tipo de situação é criado às equipas vencedoras. Há sempre alguém que quer desestabilizar o ambiente e o clube, mas o Benfica tem uma equipa bem preparada. Não tenho dúvida de que esse tipo de notícias não afeta nem chega ao balneário. No Benfica, os jogadores só têm de se preocupar em jogar futebol, porque o clube é muito bem estruturado, com profissionais qualificados. Não tenho dúvidas de que os jogadores estão apenas concentrados no trabalho dentro do campo. Essa parte externa, que infelizmente faz parte do futebol, eles deixam para quem realmente tem de cuidar", afirmou.E prosseguiu: "Não tenho dúvida de que, com o resultado do último fim de semana, o Benfica vai brigar pelo título. Até ao final da época, o campeonato vai ser bem disputado. O FC Porto também vem muito bem, mas não tenho dúvida de que, num momento importante da época, o Benfica vai falar mais alto e, se Deus quiser, os jogadores e os adeptos vão ter o pentacampeonato que tanto merecem. O fator psicológico agora conta muito. O Benfica é a equipa que chega melhor a esta fase da época, porque ganhou nos últimos quatro anos e está acostumado a este tipo de jogos. Na hora em que tiver de se fazer a diferença, o fator psicológico vai ser importante também."