Site do Benfica foi abaixo após anúncio da contratação de Jorge Jesus

Momentos após anunciar, de forma oficial, a contratação de Jorge Jesus para o lugar de novo treinador da equipa principal do Benfica, o site oficial das águias foi abaixo, possivelmente devido ao fluxo de utilizadores.





Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020

Quando se tenta entrar no site, aparece a imagem que ilustra esta notícia, onde é referido que a página está "temporariamente indisponível".Jorge Jesus que foi esta sexta-feira confirmado como o novo treinador do Benfica, tendo o clube não informado ainda sobre a duração do contrato do técnico de 65 anos. Contudo, de acordo com as informações recolhidas por, o vínculo entre Jorge Jesus e as águias será de longa duração.Pelo Benfica, Jorge Jesus conquistou três campeonatos nacionais (2009/10, 2013/14 e 2014/15), uma Supertaça Cândido de Oliveira (2014/15) e cinco Taças da Liga (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14 e 2014/15).