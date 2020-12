Situação de Lucas Veríssimo faz Cuca desesperar

O ano está a chegar ao fim, há muitas decisões à vista no Santos, mas Cuca vê a sua vida literalmente andar para trás com tanta incerteza no mercado de transferências. Especialmente pela situação em torno de Lucas Veríssimo e Luan Peres, os dois defesa centrais titulares que poderão desfalcar o Peixe nas partidas finais de 2020. E se o segundo ainda atuou diante do Ceará este domingo (num empate a um golo), o primeiro fez questão de ficar de fora e há até a possibilidade real de não voltar a atuar pelo Peixe.





A situação é de incerteza, até porque dentro de uma semana há jogo das 'meias' da Libertadores com o Boca Juniors, e Cuca fez mesmo questão de lançar um apelo à direção. "Não consigo ter a equipa na mão para trabalhar. O meu adversário [Boca Juniors] contrata o Boselli e o Pavón; eu não consigo ter a minha equipa. Fico na iminência de perder o Lucas Veríssimo e o Luan Peres. Falamos com jogador e empresário dia e noite. Com eles tenho uma chance, tenho 50% de chance. Sem eles, a chance cai", afirmou Cuca."O Luan é tão importante quanto Veríssimo. Não tenho vergonha de falar com a nova diretoria para não medirmos esforços de ficar com os dois. Temos de agir em cima disso para termos condição. Não podemos comprar o Luan Peres agora? Eu sei, mas podemos fazer a equipa do Luan Peres [Club Brugge] entender que é vitrine neste mês que acaba. O jogador quer ficar a todo custo, remou e como vai sair? A nossa responsabilidade não diminui sem esses jogadores. Santos é o Santos com ou sem. E com eles, temos chance maior, de 50%", declarou o técnico.Lucas Veríssimo, recorde-se, está em negociações para reforçar o Benfica, ao passo que Luan Peres está cedido pelo Club Brugge até final do ano.