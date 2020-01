Sivasspor candidato a ficar com Fejsa

O Sivasspor é um dos concorrentes a assegurar os serviços de Ljubomir Fejsa, internacional sérvio que está de saída da Luz. A notícia avançada pelo diário turco 'Star' que garantiu que o líder do campeonato da Turquia terá oferecido 600 mil euros pelo médio.





Contudo, o Sivasspor não deverá ser o único emblema daquele país interessado em Fejsa. A mesma fonte indicou que o Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, também já mostrou interesse em contar com os serviços do jogador que chegou a Portugal em 2013, proveniente dos gregos do Olympiacos.Esta temporada Fejsa participou em apenas cinco encontros oficiais de águia ao peito, tendo contrato assinado até junho de 2021.