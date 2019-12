Sky Sports adianta presença de agentes de Gedson em Inglaterra para tentar fechar transferência

A Sky Sports adianta esta segunda-feira que os empresários que gerem a carreira de Gedson Fernandes terão estado nos últimos dias em Inglaterra para tentar fechar uma transferência do médio por empréstimo. A emissora inglesa não adianta exatamente o momento em que os empresários estiveram em solo britânico, nem mesmo os clubes com os quais terão sido as conversas, mas adianta que a ideia passará por uma cedência com opção de compra fixada nos 40 milhões de euros.Ainda de acordo com a Sky Sports, o Manchester United será uma das equipas interessadas em garantir o médio na reabertura de mercado, isto num dia no qual a imprensa francesa adiantou também a vontade do Lyon em assegurar o jogador igualmente a título de empréstimo com opção de compra. Curiosamente a informação vinda de França falava também de uma opção de 40 milhões de euros.Gedson Fernandes, lembre-se, tem uma cláusula de rescisão fixada nos 120 milhões de euros e contrato com o Benfica válido até 2023.