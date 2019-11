Só dois treinos completos

O plantel benfiquista volta hoje a ficar completo com o regresso de Florentino, Jota, Nuno Tavares, Tomás Tavares e Taarabt, depois dos compromissos das seleções. Contas feitas, Bruno Lage só poderá fazer dois treinos (hoje e amanhã) com todos os disponíveis – a exceção são os lesionados Rafa e Seferovic –antes do jogo com o Vizela. Os jovens portugueses estiveram ao serviço dos sub-21 e apenas ontem regressaram da Noruega, onde a equipa das quinas venceu por 3-2. Já Taarabt representou Marrocos na qualificação para a CAN, tendo sido titular diante da Mauritânia e ficado no banco de suplentes ante o Burundi. Quem já se treinou com o restante grupo foi Vlachodimos. O guardião, que representou a Grécia na segunda-feira, diante da Finlândia, já trabalhou ontem sob as ordens do técnico benfiquista.