Só falta acordo com o Benfica por Castillo

O diretor desportivo do América, Santiago Baños, revelou, em declarações à imprensa mexicana, que Nicolás Castillo já aceitou transferir-se para o clube, faltando apenas atingir um acordo com o Benfica.

As palavras do dirigente, refira-se, confirmam a notícia avançada por Record na edição da última quinta-feira, na qual demos conta de que, apesar de o avançado internacional chileno ter forçado a continuidade na Europa, acabou por ceder à vontade do América de contar com ele. "O Castillo quer vir. Entre ele e o América está tudo acertado, mas ainda falta chegar a acordo com o Benfica", comentou Santiago Baños, em declarações à ESPN Radio Fórmula.

Recorde-se que, como o nosso jornal deu conta no início deste mês, o América não colocou no papel os números que havia verbalizado, na ordem dos 13 milhões de euros, com a SAD a apontar a 15 milhões.

Irregular

O camisola 30, contratado no último verão ao Pumas por um valor a rondar os 7 milhões de euros – superou os 8 milhões com as comissões incluídas –, não conseguiu convencer nesta quarta experiência no futebol europeu (já representou Club Brugge, Mainz e Frosinone) e a saída continua a ser provável.

Os próximos dias vão trazer novidades quanto à situação do jogador, mas é certo que, por agora, este continua a entrar nas contas do treinador interino, Bruno Lage. Na partida da última sexta-feira, frente ao Santa Clara, Castillo entrou em campo a cinco minutos do final para render João Félix. A última presença em jogos oficiais havia sido há um mês, no encontro da Taça de Portugal com o Montalegre.