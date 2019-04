Só o Man. City supera o Benfica na hora de comandar

O Benfica nem sequer começou a ganhar em Braga mas acabou por conseguir uma reviravolta que garantiu às águias a liderança isolada da Liga. O clube da Luz é mesmo o segundo melhor da Europa, se tivermos em conta as 7 principais ligas do ranking da UEFA, com mais tempo a vencer durante um encontro.

Ao todo, os encarnados já estiveram na condição de vantagem em 1.456 minutos, o que representa 48,5 minutos em média durante um encontro. Melhor, só mesmo o Manchester City de Bernardo Silva, atual líder do campeonato em Inglaterra. A equipa de Pep Guardiola soma 1.951 minutos na dianteira do placard em encontros da Premier League, o que significa que, durante as 34 jornadas, os citizens estiveram na frente, em média, 57,3 minutos. O Bayern Munique é 3º neste ranking, com 46,1.