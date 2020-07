«Só quero que o Svilar jogue. Se não for no Benfica, noutro sítio qualquer»

O pai de Mile Svilar defende que o guarda-redes do Benfica precisa de minutos para evoluir. Na Luz ou noutro clube qualquer, sublinhando que existem vários emblemas interessados no guardião belga, de apenas 20 anos. E confirmou a notícia de Record de que o jovem jogador vai renovar - podendo depois ser emprestado.





"O Benfica acredita nele, não pretende vendê-lo e até renovará com ele. Especialmente se for emprestado. É que Svilar tem de jogar. Ganha-se experiência em campo, não no banco. Há três equipas portuguesas que o querem e também existe interesse na Bélgica e na Holanda. Só quero que ele seja feliz e que jogue. Se não for aqui, noutro sítio qualquer. Mas o Mile adora o Benfica", referiu Ratko Svilar ao 'Het laatste nieuws'.Svilar voltou a ser titular pela equipa principal na terça-feira, diante do Aves, o que não acontecia há mais de um ano. Para ganhar ritmo, vinha atuando na formação B e Ratko considera que com grande êxito. "Era o melhor guarda-redes da 2.ª Liga. Foi quem fez mais defesas. Depois prometeram-lhe que teria oportunidade na equipa principal, o que aconteceu agora. Finalmente", sublinhou.