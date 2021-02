«Só uma postura lutadora é aceitável»: Benfica reconhece frustração com "crueldade dos números"

O Benfica reconhece esta terça-feira a situação na Liga NOS "está obviamente aquém das expectativas", que a diferença de 9 pontos para o Sporting é "inesperada e frustrante mas também desafiante". Perante esta realidade, o clube da Luz diz na newsletter diária que "só uma postura lutadora é aceitável".





"Estamos em prova na Taça de Portugal e na Liga Europa e, no Campeonato Nacional, temos de tudo fazer para que possamos aproveitar as oportunidades que venham a surgir. Faltam 18 jornadas, as condições de trabalho proporcionadas à equipa são insuperáveis, o plantel tem reconhecida qualidade e a equipa técnica é experiente e indubitavelmente competente. Conforme afirmou ontem o nosso treinador adjunto, João de Deus, "é com esta realidade que temos de conviver e é esta adversidade que temos de ultrapassar", pode ler-se.O Benfica fala em "crueldade dos números" e refere que "o empate espelharia melhor" o que se passou em Alvalade e aponta o caminho: "Agora há que reagir diante do Vitória de Guimarães".