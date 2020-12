Soares de Oliveira comenta momento desportivo: «Não estamos onde podemos e devemos estar»

Domingos Soares de Oliviera, CEO do Benfica, comentou o momento desportivo da equipa e assumiu que a expectativa era que, nesta altura, o nível exibicional já fosse melhor.





"Já passaram seis meses desde que retomámos as competições e começa a criar-se uma dinâmica da força do Benfica. Ainda não estamos onde queremos, podemos e devemos estar. Nenhum de nós, a começar pela equipa técnica e jogadores, diz que este é o Benfica que tem a dimensão do Benfica, mas todos temos claramente uma consciência de que iremos fazer mais. Estmaos num processo de crescendo e acredito que será possível regressar às grandes exibições do Benfica e, assim que possível, com público", assinalou o responsável benfiquista, que garantiu, ainda, que para manter os resultados financeiros dos últimos anos é necessário vender jogadores:"Vamos ter o ano mais difíceis das nossas vidas, ao nível de capacidade de geração de receitas e adaptação da estrutura de custos. Para explicar, temos três ou quatro fontes básicas de receitas. Os direitos televisivos mantém-se, perdemos as receitas europeias, cerca de 75 por cento, não pela Covid-19, mas por não nos termos qualificado para a Champions, as receitas de bilhética desapareceram e as receitas de merchandising estão reduzidas a mínimo. Temos um conjunto de impactos que são significativos daqui até ao final do ano. Se não houver venda de passes de jogadores até ao final do ano, não teremos capacidade para apresentar resultados em linha com o que aconteceu nos últimos anos. Efetivamente, a situação é mais complicada. Do ponto de vista de cash a situação é mais estável. Lançámos um empréstimo obrigacionista e do ponto de vista de tesouraria temos uma situação mais estável", tranquilizou Soares de Oliveira.