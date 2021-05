Soares de Oliveira define objetivo: «Reter talentos mais tempo»

Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD benfiquista, revela que uma das prioridades das águias é manter os jovens da formação o máximo de tempo possível na equipa principal.

"O nosso modelo deve privilegiar a retenção de talentos mais tempo e, em alguns casos, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir efetivamente mantê-los", vincou, em declarações à BTV, ainda que reconheça que dificilmente o Benfica deixará de "ser um clube vendedor". "Adoraria que não fosse. Não se consegue segurar um jogador por amor à camisola. Se não tiver a capacidade de competir com um grande clube no pagamento de um salário que possa reter o jogador A, B ou C, resta-me escolher o melhor momento para o vender", sublinhou Soares de Oliveira.

Ainda assim, o responsável benfiquista reforçou que a formação continua a fazer parte do "do modelo estratégico" do clube, embora "as fornadas" sejam diferentes. "A aposta nunca desapareceu, mas há alturas em que há seis jogadores que podem rebentar na equipa A e outras alturas que um ou outro pode vir e ir à equipa B. Mas a esmagadora maioria dos jovens que esta época trabalharam na equipa A são os que na próxima estarão num patamar diferente", adiantou o administrador.

Soares de Oliveira assinalou ainda que "este foi um ano em que se investiu em talento jovem internacional". "O nosso treinador dizia-me em conversa: ‘Veja o que apostámos na formação’. É que o Darwin também é um exemplo de um jogador jovem num processo formativo", defendeu o dirigente.