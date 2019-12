Soares de Oliveira e a continuidade dos jogos na BTV: «Tem um custo mas o benefício é muito grande»

Domingos Soares de Oliveira sublinhou esta terça-feira que os jogos do Benfica vão continuar a ser transmitidos na BTV. No dia em que o canal assinala o 11.º aniversário, o administrador executivo da SAD dos encarnados apontou a aposta das águias."Há algo que queremos continuar a fazer, e que fez parte do acordo que renovámos com a NOS, que é ter os nossos jogos no canal. Tem um custo, como é óbvio, mas o benefício é muito grande. Temos um orgulho sem paralelo a nível mundial daquilo que são as nossas emissões. Somos um caso único e queremos continuar assim", afirmou ao canal do clube.E prosseguiu, sublinhando o papel da BTV em aproximar os "benfiquistas aos seus ídolos". "Tínhamos um departamento de futebol, fruto da nossa história até, que era muito fechado. Normalmente tentava-se que nada perturbasse o plantel. E à medida que o tempo foi passando percebeu-se que os jogadores de futebol são os nossos principais embaixadores, e se eu não tiver esses embaixadores expostos, eu não consigo captar o interesse dos benfiquistas. Hoje, temos conteúdos da BTV que entram dentro do balneário, que entram no Benfica Campus, que falam com o treinador, com os jogadores, que os veem em ambiente de família, e isso é uma enorme vantagem", disse.Soares de Oliveira apontou ainda ao número de subscritores do canal de televisão. "Já estivemos nos picos máximos de assinaturas da BTV quando éramos nós a controlar essa componente, tivemos um valor superior a 330 mil subscritores. Hoje, o número de subscritores é dos operadores, eu não o tenho com rigor, mas diria que deve estar nos 250 mil, e isso não significa menos interesse relativamente aos nossos conteúdos, mas sim que está a ser feito um trabalho que eu acho que pode ser melhorado. (...) Quando o Benfica ganha, a ação sobe, o número de subscritores sobe, o merchandising sobe, a venda de lugares cativos sobe, ou seja, sobe tudo. As pessoas são muito emotivas em tudo o que tem a ver com a sua ligação ao Benfica em função daquilo que é o resultado desportivo", concluiu.