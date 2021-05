Soares de Oliveira e a Superliga Europeia: «Não é só dizer que é injusto ou uma vergonha...»

Domingos Soares de Oliveira confirmou esta quarta-feira ter tido conversas sobre a criação de uma Superliga europeia, mas afastou-se do modelo anunciado recentemente pelos 12 clubes espanhóis, ingleses e italianos. O CEO da SAD do Benfica aproveitou para fazer um apelo. "Os clubes em Portugal têm de pensar mais fora da caixa. Temos de competir no relvado, mas fora temos de estar unidos e defender a nossa indústria", sublinhou.





Falando no último painel de um evento sobre gestão e desporto organizado pela Nova SBE, Soares de Oliveira referiu que a Superliga europeia foi um projeto discutido "durante mais de 20 anos, não é novo" e que a primeira vez que abordou o assunto foi em 2017, quando o Benfica defrontou o Bayern, para a Champions. "A Superliga foi abordada pela Associação Europeia de Clubes, juntamente com a UEFA. Foi uma discussão aberta e não algo preparado nos bastidores, com 12 tipos iluminados a aparecer com uma solução", atirou.A posição das águias é clara. "O Benfica está totalmente contra esta Superliga, pois foi preparada sem o resto da indústria do futebol", explicou. Ainda assim, Soares de Oliveira não diabolizou os 12 fundadores da prova. "Não é só dizer que é injusto ou uma vergonha, compreendemos o que fizeram e a mentalidade deles", referiu. "Para os americanos é divertido investir em futebol, mas o que eles querem é retorno", acrescentou.Antevendo "bons desafios" no futuro, o administador da SAD das águias reforçou o apelo à união. "Os clubes têm tido dificuldades em cooperar. Depois da Covid, período em que todos sofreram, devemos pensar no que podemos fazer juntos para proteger os investimentos desta indústria", concluiu.