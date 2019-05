Soares de Oliveira e o naming da Luz: «Apontamos a cinco milhões por ano»

Em entrevista à TVI24, e para lá de ter abordado a situação do mercado, nomeadamente relativamente a João Félix, Domingos Soares de Oliveira falou também da questão da eventual venda do naming do Estádio da Luz, adiantando até as verbas que as águias estariam dispostas a colocar em cima da mesa.

"Haverá reuniões até final do ano. As expectativas é que sejam um patrocinador como a Emirates. A Heineken ou a Adidas, por exemplo, que são de exposição internacional. […] Há propostas, há condições para nos próximos meses mas não queremos criar falsas expectativas. Apontamos a valores como 5 mihões de euros por ano. Têm de ser contratos largos, a 8 ou 10 anos", considerou.





Ainda nas questões financeiras, Domingos Soares de Oliveira revelou que a "dívida bancária é de cerca de 13/14 milhões de euros".DSO falou ainda de Bruno Lage, ao qual deixou rasgados elogios, e também do campeonato recentemente conquistado. "Ainda ontem falei muito com ele sobre futebol. Já o admirava. Temos pessoa para nos ajudar muito nos próximos anos", disse o dirigente das águias, para quem a conquista do 37.º título foi "justíssima". "A segunda volta, com Lage, foi quase irrepreensível e ninguém põe em causa".A finalizar, confrontado com as críticas feitas à arbitragem, Soares de Oliveira foi claro. "É uma prova de resistência e não se decide pelo jogo A ou B. Uma pessoa honesta não põe em causa este campeonato. Sei que é difícil para outras pessoas, mas é um campeonato irrepreensível", fechou.