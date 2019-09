Soares de Oliveira elogia João Félix: «Estará no top-5 entre os melhores do Mundo»

Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD do Benfica, elogiou João Félix e não tem dúvidas de que poucos jogadores vão ser melhores do que o jovem avançado a curto prazo. "Dentro de poucos anos, vai estar no top-5 entre os melhores jogadores do Mundo", disse, em entrevista à agência espanhola 'EFE'.O dirigente abordou ainda o negócio que levou o português, de 19 anos, para o Atlético Madrid, e realçou que a insistência dos colchoneros foi decisiva. "Estive várias vezes com Gil Marín [presidente dos espanhóis]. O esforço que fez, não só do ponto de vista financeiro, dava para perceber que acreditava em João Félix. Fez tudo o que estava ao seu alcance para levá-lo", frisou, reiterando que o avançado "era seguido por todos os grandes clubes europeus".Soares de Oliveira aproveitou ainda para falar do futuro dos encarnados, projetando um crescimento internacional. "O Benfica é um clube muito grande, talvez demasiado grande para Portugal. Tentámos nos últimos anos aumentar os negócios, não só em Portugal, mas também fora do País e conseguir patrocinadores. Tivemos sucesso nessa estratégia, ainda que haja muito a fazer na presença internacional, principalmente nos mercados americano e chinês"", salientou.O administrador da SAD das águias analisou também o sorteio da fase de grupos da Champions. "Este ano não temos nenhum adversário de topo, como Barcelona, Real Madrid ou Liverpool, mas são três equipas muito semelhantes ao Benfica: Lyon, Zenit e Leipzig", considerou, prevendo "jogos difíceis."