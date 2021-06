Soares de Oliveira: «Houve um desconhecimento grande do treinador relativamente ao plantel e vice-versa»

Em entrevista à TVI24, Domingos Soares de Oliveira olhou para a temporada passada do Benfica e assumiu que houve culpa própria da estrutura em colocar as "expectativas demasiado altas". Por outro lado, o administrador da SAD das águias diz que no arranque da temporada Jorge Jesus tinha um "desconhecimento muito grande" relativamente ao plantel das águais e que isso acabou por pesar.





"Houve um desconhecimento grande do treinador e da equipa técnica relativamente ao plantel que tínhamos e vice-versa. Fizemos muitas mudanças em simultâneo e quer o treinador, quer jogadores, não sabiam ao que iam. Este ano isso resolve-se por si. Haverá estabilidade, pois não prevemos mudanças e os lugares a alterar. Houve um erro nosso de gerar expectativas demasiado altas e, se fosse agora, teríamos de rever o discurso. Não apenas o treinador mas toda a estrutura. Há uma altura em que temos esta capacidade financeira. Com a venda de João Félix criámos riqueza para o clube e a preocupação era o que fazer com ele. Pôr no banco não servia para nada. Como aplicá-lo para ganhar? Faz lembrar 2013, em que perdemos tudo e depois ganhámos tudo. Não é domínio de fé", disse.