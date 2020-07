Soares de Oliveira lembra procura nas obrigações

Domingos Soares de Oliveira foi instado sobre o receio de ver o empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros, cuja subscrição termina na sexta-feira, como um fracasso. O administrador-executivo da SAD do Benfica recordou as emissões anteriores. "Não temos esse receio. As emissões que tivemos ao longo dos últimos 16 anos foram feitas em ambientes diversos a nível desportivo e a procura foi sempre maior do que a oferta, independentemente da posição que o Benfica ocupava na tabela classificativa", vincou Soares Oliveira ao ‘Negócios’.

O dirigente das águias, de 60 anos, explicou também que "apresentar taxas mais baixas do que outros emitentes tem naturalmente a ver com a perceção de risco que o mercado tem sobre cada uma das emissões e cada um dos emitentes". Neste caso, a SAD propõe uma taxa de juro fixa igual a 4% – cujo reembolso será em 2023 –, mais 0,25 pontos percentuais do que a última.