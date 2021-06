Soares de Oliveira: «Não temos proposta nem equacionamos vender Seferovic»

Haris Seferovic está em grande no Euro'2020 e as suas exibições têm aguçado o apetite dos clubes estrangeiros, mas Domingos Soares de Oliveira assegura que o Benfica não recebeu qualquer proposta pelo avançado suíço e nem equaciona vender o dianteiro helvético.





"Não temos proposta nem equacionamos [vender]. Não anda nenhum caxeiro viajante com uma malinha a percorrer a Europa com um conjunto de jogadores para vender", disse o administrador da SAD do Benfica, que em relação ao ataque ao mercado assegura que as contratações "serão poucas e cirúrgicas"."Não sei como vai acabar o mercado, mas hoje está parado. Fizemos a venda do Pedrinho. Com o Euro a decorrer o mercado está parado. Vai reanimar mas não sei a que níveis. Tenho sempre de vender jogadores todos os anos e todos os clubes portugueses têm de o fazer. Somos bons a fazer gestão do futebol, trazemos muito dinheiro para Portugal e todos os clubes têm de fazer do 'trading' uma aposta", disse.Falando em posições a contratar, Soares de Oliveira não se alongou em explicações e explicou o plano de ataque. "O treinador diz 'o meu onze base é este' e 'os jogadores que quero para complear o plantel são estes. Herdámos 37 jogadores e comecámos a reduzir. O treinador tem muita confiança no plantel, faltando ajustando primeiro em duas posições", acrescentou, não abrindo o jogo sobre quais as posições de que falava.