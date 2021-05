Soares de Oliveira não vê Benfica cair em mãos de investidores: «Seria algo inaceitável para os sócios»

Falando das transformações no clube nos últimos 17 anos, ou seja, desde que assimiu funções na SAD, Domingos Soares de Oliveira definiu o Benfica como "um grupo com mais de dez empresas" e "uma espécie de multinacional". Ainda assim, o dirigente não vê as águias caírem em mãos de investidores.





No evento da Nova SBE, Soares de Oliveira separou os clubes em categorias. "As marcas globais são as que fizeram a Superliga, acrescentando Bayern Munique e PSG. Diria que existem 15 marcas globais. Depois há as que têm muito bom reconhecimento da indústria do futebol, que conseguem fazer alguma coisa de tempos a tempos", referiu, colocando Benfica e FC Porto no segundo grupo. Deu o exemplo dos quartos-de-final da Champions e das duas finais da Liga Europa conseguidos pelas águias nos últimos dez anos.Soares de Oliveira chamou a atenção para um detalhe. "Para sermos muito importante a nível europeu, não precisamos de abdicar da nossa identidade. Em clubes como Real Madrid, Barcelona, Benfica, FC Porto e Sporting, há sentimento de pertença parte dos sócios. Se amanhã surgir uma oportunidade de vender o clube, será algo inaceitável para os sócios. Falo dos do Benfica, mas acredito que com os dos outros clubes será a mesma coisa."O dirigente não esquece a reação dos apoiantes dos emblemas ingleses à Superliga Europeia. "Não podemos esquecer nunca o poder e a importância dos adeptos." No casos dos encarnados, tem presente que foram "os adeptos que fizeram do Benfica um grande clube".