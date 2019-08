Soares de Oliveira, os "valores estratosféricos" dos negócios do Benfica e o papel de Jorge Mendes

Domingos Soares de Oliveira garante que o Benfica não tem qualquer tipo de 'dependência' da influência de Jorge Mendes, mas sublinha a "excelente relação" entre encarnados e o 'super agente' de futebol."Não trabalhamos só com Jorge Mendes. Temos uma excelente relação com ele, há que dizê-lo. Naturalmente é uma relação muito personalizada na pessoa do nosso presidente, que é quem tem a relação mais antiga com o Jorge. O Jorge é um dos grandes agentes mundiais e tem feito uma série de negócios importantes. Se eu tentar somar compras e vendas que fizemos no Benfica ao longo dos últimos dez, quinze anos, são valores estratosféricos. Hão de situar-se próximo dos 700 milhões de euros, por aí. É uma relação importante mas não é única, trabalhamos com uma série de outros empresários, portanto não temos uma excessiva dependência. Se olharmos para os negócios mais recentes que fizemos com o Jorge Mendes, temos este agora [João Félix], antes o negócio do Jiménez, quando foi há um ano para o Wolves e, de resto, não tem havido assim coisas permanentes com o Jorge Mendes. E mais, o Jorge sabia que nós não estávamos interessados em fazer este negócio agora. Ou seja: apesar dessa excelente relação, cada um defende os seus interesses", afirmou em entrevista à revista 'Exame'. O CEO do Benfica explicou ainda a comissão de Mendes no negócio João Félix-Atlético Madrid. "Há um pagamento de 10% do negócio. Sei que algumas pessoas questionaram, sendo o negócio feito desta maneira, porque há lugar ao pagamento de uma comissão. A comissão não advém deste negócio, advém da renegociação de contrato que fizemos com o João Félix, que nos permitiu aumentar a cláusula de rescisão para 120 milhões, dos anteriores 60 milhões, creio".