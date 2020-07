Soares de Oliveira quebra silêncio do Benfica sobre Jorge Jesus

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, comentou esta segunda-feira o interesse do clube no regresso de Jorge Jesus. Em declarações em vídeo-conferência sobre o empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros, Soares de Oliveira não negou um possível contacto com o treinador português do Flamengo, tendo em vista o seu regresso.





"Não confirmo qualquer contacto direto com Jorge Jesus. O nosso presidente tem uma relação pessoal com Jorge Jesus, é normal que converse com ele. Não há nada oficial entre o Benfica e o treinador Jorge Jesus", revelou.