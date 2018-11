Domingos Soares de Oliveira: «Sucesso do empréstimo obrigacionista do Sporting foi boa notícia»

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, explicou que o facto de o Sporting ter conseguido realizar o empréstimo obrigacionista a que se propôs foi "uma boa notícia para todos", porque estabiliza a confiança dos investidores neste tipo de produtos."Diria que o sucesso - ainda que relativo - do empréstimo obrigacionista do Sporting foi para todos uma boa notícia. A última coisa que queremos é que os investidores se assustem com o tipo de produto que têm à sua frente. Desse ponto de vista, independentemente da nossa rivalidade, o relativo sucesso do empréstimo obrigacionista do Sporting é uma boa notícia para todos", revelou o responsável encarnado aos jornalistas, na apresentação das contas de 2017/18.Soares de Oliveira abordou ainda o menor envolvimento dos bancos com o futebol, dizendo que também os clubes podem e devem contribuir para reverter esta situação, ao invés de esperarem uma mudança de posição das instituições bancárias."A estratégica que seguimos tem claramente a ver com as dificuldades que a banca portuguesa atravessou. Por um lado havia uma questão de necessidade e desejo. Nunca nos queixámos da relação com os bancos ou disse que os bancos não nos apoiaram. Os próprios bancos têm constrangimentos que vêm de forma externa. Já se percebeu há muito que existem diretivas para que os bancos trabalhem menos ou não trabalhem com a atividade do futebol. Esperemos que esta situação possa ser revertida mas isso não depende apenas dos bancos. Depende dos clubes de futebol e das SAD mostrarem disciplina financeira como nós temos demonstrado. Não basta pedir ao outro lado maior abertura. Nós temos de ser capazes de demonstrar maior seriedade e rigor, o que eu entendo que a Benfica SAD tem feito. Hoje, o caminho que seguimos transforma a dívida bancária em dívida residual, apostando mais em empréstimos obrigacionais".