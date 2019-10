Soares de Oliveira: «Treinadores da formação são ourives que lapidam os nosso diamantes»

Domingos Soares de Oliveira elogiou o "contributo decisivo" dos treinadores da formação das águias para o sucesso desportivo e financeiro do Benfica.





"Fomos campeões o ano passado, através do nosso processo da reconquista, mas só fomos campeões pois houve muita gente a trabalhar e o vosso trabalho ao longo do úlltimos 10 anos foi extremamente importante para sermos campeões. Muitas das pessoas que contribuiram, muitos jogadores e até o treinador, foram as chaves mestras para o sucesso e estes foram preparados por vocês. Não é possível sequer equacionar o 37 sem dizer que não teve o vosso contributo. São claramente os ourives que prepararm a matéria prima e lapidam os nossos diamantes. E a parte do nosso projeto é que ao contrário da esmagadora maioria dos outros clubes, nós vemos esses diamantes que vocês apanharam em bruto e lapidaram, a jogar na equipa principal. Este 37 é vosso, também, sintam-se sempre orgulhosos, ainda que não estejam no palco do Marquês. Eu também não, mas tenho o mesmo orgulho que vocês têm pelo sucesso que tivemos", assinalou o responsável benfiquista, na reunião realizada no Estádio da Luz para analisar o trabalho que tem sido feito na formação.O vice-presidente do clube da Luz enalteceu ainda a importância que a aposta na formação tem para os cofres benfiquistas. "Conseguimos gerar com os jogadores formados por vocês, centenas de milhões de euros e foi graças a esses milhões que conseguimos ter uma situação eocnómica no Benfica completamente diferente dos nosso rivais. Temos hoje um clube saudável, uma SAD saudável que bateu todos os recordes e nos últimos seis anos tem tido sempre lucro. E é graças a esse contributo que hoje podemos olhar para a frente para o futuro com grande tranquilidade e segurança económica Foi também graças a vocês que temos os jogadores que hoje fazem parte do plantel e graças a isso fazemos menos compras e isso permite-nos ter muito mais sucesso na nossa conta de resultados", vincou Soares de Oliveira.