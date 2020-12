Soares Oliveira antecipa vendas do Benfica

Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, comentou o momento desportivo das águias e assumiu que a expectativa era que, nesta altura, o nível exibicional já fosse melhor. "Ainda não estamos onde queremos, podemos e devemos estar. Nenhum de nós diz que este é o Benfica que tem a dimensão do Benfica, mas temos consciência de que iremos fazer mais", frisou.

Além disso, Soares de Oliveira garantiu que, para manter os resultados financeiros dos últimos anos é preciso vender: "Perdemos as receitas europeias, cerca de 75%, por não nos termos qualificado para a Champions, as receitas de bilhética desapareceram e as receitas de merchandising estão reduzidas ao mínimo. Se não houver venda de jogadores até ao final do ano, não teremos capacidade para apresentar resultados na linha do que aconteceu nos últimos anos."