Sócio do Benfica visado com 'lamparinas' reage: «Nas eleições de 2009 recebi ameaças»

A Record, Gaspar Alberto Costa, sócio do Benfica e acionista da SAD sobre quem Domingos Soares de Oliveira admitiu que se dessem umas "lamparinas", lamentou o teor do email. "Não me espanto com o teor da mensagem porque mostra apenas o tipo de pessoas que está à frente do Benfica. Durante as eleições de 2009 cheguei mesmo a receber telefonemas anónimos com ameaças. Sempre me insurgi contra as falsas promessas de Luís Filipe Vieira", explicou, lembrando-se da "carta aberta a Rui Costa".

Desiludido com o rumo do clube, Gaspar Costa confessou que, apesar de continuar a ser sócio, não assiste a nenhum jogo na Luz há sete anos. Quanto ao blogue Ser Benfiquista, no qual assinava as opiniões como ‘Kostag’, deixou de escrever porque, apesar dos alertas, os sócios continuavam a eleger Vieira. "Deixei de pregar no deserto."