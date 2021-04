Sócio nº 1 do Benfica comemorou 100 anos

O sócio número 1 do Benfica, Emílio Andrade Júnior, comemorou ontem 100 anos de vida e foi felicitado pela direção encarnada. "É um exemplo na forma como transmite o seu benfiquismo e expressa a sua paixão pelo clube. Como tanto gosta de dizer e não se cansa de repetir, ‘o Benfica é uma coisa única no Mundo’", lê-se na nota divulgada pelos encarnados no site oficial.

À BTV, o vice-presidente Fernando Tavares também deixou uma mensagem. "Tem uma vida notável, em relação à forma como tem acompanhado a vida do Benfica. Privou muito com Eusébio, tem muitas e boas histórias. Um abraço especial", sublinhou. Emílio Andrade Júnior é associado desde os 12 anos e está "sempre na primeira linha da militância".