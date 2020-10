Sócios da Casa do Benfica de Alcácer do Sal atribuem 50 votos a Luís Filipe Vieira

Os 50 votos da Casa do Benfica de Alcácer do Sal irão para Luís Filipe Vieira nas eleições da próxima quarta-feira. Conforme consagrado nos estatutos do clube, as casas e filiais dos encarnados têm direito a votar nos escrutínios eleitorais das águias e a casa do distrito de Setúbal anunciou publicamente a sua intenção de voto.





Publicado por Casa Benfica Alcácer do Sal em Domingo, 25 de outubro de 2020

Esta acontecerá depois de ter sido feito um escrutínio este domingo no estabelecimento. Os sócios da Casa do Benfica de Alcácer do Sal, presidida por Eduardo Mira, escolheram a lista A pela maioria de 28 votos, com a lista B, de João Noronha Lopes, a ficar no segundo posto com oito votos. As restantes duas listas não tiveram qualquer voto, tendo ainda havido um voto em branco.