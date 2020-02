Sócios do Benfica esgotam bilhetes para o clássico

Os cerca de 2.500 bilhetes destinados aos sócios do Benfica para o clássico com o FC Porto voaram na manhã desta quarta-feira. Os ingressos foram colocados à venda às 9 horas mas acabaram por esgotar em poucos minutos.





Certo é, portanto, que o setor destinado a adeptos das águias no Estádio do Dragão irá estar repleto, numa casa que se aguarda cheia diante do rival azul e branco.O encontro da 20ª jornada da Liga NOS está agendado para sábado, a partir das 20h30.