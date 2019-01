Sondagem: Benfiquistas não querem antecipar eleições mas Vieira venceria Gomes da Silva

Em face dos maus resultados desportivos do SL Benfica na época em curso, tem crescido de tom a contestação à liderança do presidente encarnado Luís Filipe Vieira. Porém, em caso de eleições antecipadas contra o putativo candidato e ex-dirigente benfiquista Rui Gomes da Silva, Vieira beneficia do apoio de quase dois terços dos benfiquistas.





Esta conclusão consta da sondagem realizada pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, segundo a qual 63,4% dos adeptos encarnados consultados daria a vitória a Filipe Vieira contra Gomes da Silva. O também antigo ministro de Santana Lopes recebe somente a preferência de 7,9% dos apoiantes do clube da Luz.





No que diz respeito ao conjunto dos portugueses entrevistados pela Aximage, 40% apontam Luís Filipe Vieira como a melhor opção para presidente do Benfica num cenário de eleições antecipadas, 13% escolhem Gomes da Silva, 5,4% prefeririam outro nome para o cargo e os restantes 41,6% não têm opinião.

Seja como for, os entrevistados pela Aximage consideram não ser necessário convocar eleições antecipadas. No entender de 64,1% dos apoiantes das águias, as eleições "não devem ser antecipadas", enquanto apenas 20,7% são favoráveis à ideia de antecipar o ato eleitoral.





Quanto à preferência não segmentada dos inquiridos, 46,6% não querem eleições antecipadas, 23,1% gostariam que houvesse um ato eleitoral antecipado e 30,3% não têm opinião.





Há 15 anos consecutivos à frente das águias, Luís Filipe Vieira é o presidente mais longevo da história do Benfica, cumprindo atualmente o quinto mandato como líder benfiquista.



Portistas preferiam eleições antecipadas



Do lado dos principais adversários do Benfica, adeptos portistas e sportinguistas apresentam preferências distintas. Por um lado, 49,5% dos entrevistados identificados como apoiantes dos dragões são favoráveis a um cenário de eleições antecipadas. Por outro, 43,6% dos adeptos leoninos acreditam que não é necessário antecipar as eleições.



Ficha técnica



Universo: indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel.





Amostra: aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 500 entrevistas efetivas: 233 a homens e 267 a mulheres; 46 no Interior Norte Centro, 69 no Litoral Norte, 85 na Área Metropolitana do Porto, 93 no Litoral Centro, 140 na Área Metropolitana de Lisboa e 67 no Sul e Ilhas; 101 em aldeias, 134 em vilas e 367 e m cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estrati-ficação é obtida após reequilibragem amostral.Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 4 a 6 de janeiro de 2019, com uma taxa de resposta de 74,6%.Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 500 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,022 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,40%).Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz