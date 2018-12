Sporting tentou alvo do Benfica

Luiz Phellype, avançado do Paços de Ferreira que está a caminho do Benfica , esteve na mira do Sporting no último verão. Os leões chegaram a sondar o brasileiro, representado por empresário João Aragão, como o nosso jornal noticiou Na altura, o reforço do ataque era uma prioridade para Sousa Cintra e José Peseiro, então presidente da SAD e treinador, respetivamente. Muriel e Prijovic eram os alvos principais, mas com o aproximar do encerramento do mercado de transferências o Sporting trabalhou noutra solução, surgindo Luiz Phellype como alternativa. O avançado permaneceria na capital do móvel, mas, nem meio ano depois, está a um passo de assinar pelo arquirrival do leões.