Sprints complementam preparação

No final do encontro com o Bournemouth, houve vários jogadores do Benfica que ainda ficaram no relvado a exercitar-se. Mal António Nobre apitou pela última vez, Jesus deu indicação aos adjuntos para montarem um circuito e, a pouco e pouco, aqueles que entraram na 2ª parte dirigiram-se para a linha de fundo para fazer alguns sprints, ainda com o equipamento principal, que ontem a equipa estreou.

Essa altura foi aproveitada por Jesus para passar várias mensagens aos jogadores, naturalmente relacionadas com situações de jogo. Mário Monteiro, preparador físico, supervisionou de perto os últimos exercícios.